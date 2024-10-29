Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

- Hà Nội: CN9, cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI