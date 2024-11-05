Tuyển Sản xuất Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
- Hồ Chí Minh: số 22 BÍS LAM SƠN, PHƯỜNG 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu
+ Thu hồi chứng từ giao phát của bộ phận giao nhận xe máy và ô tô đi phát tại trung tâm thành phố hoặc các tỉnh thuộc chi nhánh quản lý.
+ Kiểm tra rà soát kết quả phát thành công, không thành công từ các bộ phận thực hiện giao phát.
+ Đối chiếu kiểm soát trên phần mềm nhằm phát hiện ra thông tin không chính xác như: giả mạo chữ ký, phát dịch vụ tận tay nhưng không chính chủ, không phát đúng dịch vụ yêu cầu trên phiếu gửi...
+ Bưu gửi không giao phát thành công xử lý hỏi lại, làm chuyển hoàn trả người gửi, đổi địa chỉ giao phát.., xử lý các nghiệp vụ chuyên môn..
+ Cập nhật kết quả giao phát trên phần mềm
+ Báo cáo kết quả làm việc tới cán bộ quản lý và công ty theo yêu cầu.
+ Thực hiện các yêu cầu công việc được giao
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thạo excel cơ bản
- Nhanh nhẹn, quyết đoán, trung thực.
- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương tương xứng với năng lực làm việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...)
- Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI