Tuyển Sản xuất Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 22 BÍS LAM SƠN, PHƯỜNG 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu

+ Thu hồi chứng từ giao phát của bộ phận giao nhận xe máy và ô tô đi phát tại trung tâm thành phố hoặc các tỉnh thuộc chi nhánh quản lý.

+ Kiểm tra rà soát kết quả phát thành công, không thành công từ các bộ phận thực hiện giao phát.

+ Đối chiếu kiểm soát trên phần mềm nhằm phát hiện ra thông tin không chính xác như: giả mạo chữ ký, phát dịch vụ tận tay nhưng không chính chủ, không phát đúng dịch vụ yêu cầu trên phiếu gửi...

+ Bưu gửi không giao phát thành công xử lý hỏi lại, làm chuyển hoàn trả người gửi, đổi địa chỉ giao phát.., xử lý các nghiệp vụ chuyên môn..

+ Cập nhật kết quả giao phát trên phần mềm

+ Báo cáo kết quả làm việc tới cán bộ quản lý và công ty theo yêu cầu.

+ Thực hiện các yêu cầu công việc được giao

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: Tuổi từ 21 đến 35.

- Thạo excel cơ bản

- Nhanh nhẹn, quyết đoán, trung thực.

- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao.

- Mức lương tương xứng với năng lực làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...)

- Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

