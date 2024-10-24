Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Phân tích, đưa ra điểm rủi ro/khả năng vi phạm, sai sót cao trong quy trình nghiệp vụ Dịch vụ bảo hành. Đưa ra Phương án triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng.

- Giám sát hoạt động và chất lượng dịch vụ của Nhân viên Kỹ thuật bảo Hành tại nhà Khách hàng.

- Kiểm tra, lần vết, đối chiếu các thông tin phát hiện vi phạm, gian lận ( nếu có) của KTV

- Hỗ trợ Quản lý xây dựng quy trình quản lý, giám sát dịch vụ, quy trình quản lý chất lượng

- Kiểm tra đối soát số liệu doanh thu linh kiện của các sự cố định kỳ, kiểm kê định kỳ của khối Bảo hành

- Triển khai các chương trình khảo sát để ghi nhận góp ý, nghiên cứu xác định các vấn đề gặp phải và xử lý vi phạm nếu có.

- Giám sát tại thực địa ngoài thị trường, tại Nhà thị trường

- Thiết lập các báo cáo đánh giá hoạt động của khối Bảo hành định kỳ và theo yêu cầu; các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm quản lý chất lượng/ kiểm soát/ giám sát trong hoạt động vận hành cung cấp Dịch vụ, Dịch vụ bảo hành.

- Có kinh nghiệm làm QC/ QA, có kiến thức về Quy trình ISO và các tiêu chuẩn chất lượng là một lợi thế - Có hiểu biết và kỹ năng tương tác trên CRM

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng nghiên cứu và phân tích thống kê; kỹ năng thuyết trình.

- Có tư duy Hướng tới khách hàng, Cam kết vượt trội và Đổi mới mỗi ngày

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (8 - 12 triệu)

- Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng cuối năm hấp dẫn.

- Chế độ nghỉ phép năm, BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật LĐ, các gói bảo hiểm, chính sách phúc lợi cho cấp quản lý.

- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin