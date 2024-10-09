Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố Phường 22 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Kiểm soát quy trình hoạt động hệ thống Karaoke ICOOL:
- Giám sát hoạt động Chi nhánh thông qua hệ thống camera.
- Kiểm tra thực tế tại Chi nhánh về các hạng mục: vệ sinh nơi làm việc, tác phong nhân viên, kiểm tra kho, hàng hóa, tài sản, ...
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về kiểm soát nội bộ. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá. Khả năng xử lý tình huống, thu thập và xử lý thông tin. Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao. Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm. Hoà nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác. Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Công bằng và trung thực. Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm. Hoà nhập được với đặc điểm văn hoá Công ty. Thường xuyên di chuyển.
Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHTN, BHYT, BHXH Phụ cấp cơm Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm Chính sách HIếu/ Hỷ, Thâm niên Lương tháng 13 Thưởng lễ tết, sinh nhật Phép năm Phụ cấp đồng phục, xăng xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
