Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố Phường 22 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm soát quy trình hoạt động hệ thống Karaoke ICOOL:

- Giám sát hoạt động Chi nhánh thông qua hệ thống camera.

- Kiểm tra thực tế tại Chi nhánh về các hạng mục: vệ sinh nơi làm việc, tác phong nhân viên, kiểm tra kho, hàng hóa, tài sản, ...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về kiểm soát nội bộ. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá. Khả năng xử lý tình huống, thu thập và xử lý thông tin. Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao. Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm. Hoà nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác. Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Công bằng và trung thực. Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm. Hoà nhập được với đặc điểm văn hoá Công ty. Thường xuyên di chuyển.

Có kiến thức về kiểm soát nội bộ.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá.

Khả năng xử lý tình huống, thu thập và xử lý thông tin.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.

Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.

Hoà nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.

Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

Công bằng và trung thực.

Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.

Hoà nhập được với đặc điểm văn hoá Công ty.

Thường xuyên di chuyển.

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHTN, BHYT, BHXH Phụ cấp cơm Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm Chính sách HIếu/ Hỷ, Thâm niên Lương tháng 13 Thưởng lễ tết, sinh nhật Phép năm Phụ cấp đồng phục, xăng xe

Tham gia BHTN, BHYT, BHXH

Phụ cấp cơm

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Chính sách HIếu/ Hỷ, Thâm niên

Lương tháng 13

Thưởng lễ tết, sinh nhật

Phép năm

Phụ cấp đồng phục, xăng xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin