Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức, thanh tra, kiểm tra định kỳ/ đột xuất các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật, các quy trình, quy định, chính sách, hướng dẫn phát sinh để kịp thời điều chỉnh, hạn chế và kiểm soát rủi ro trong quá trình SXKD tại Tổng công ty và kênh ViettelPay tại 63 tỉnh/ thành phố; Giải quyết các vụ việc nội bộ, vấn đề về kiểm soát gian lận, sự kiện rủi ro theo chỉ đạo của cấp trên; Phối hợp với các phòng ban, trung tâm trong việc thu thập, xác minh, kiểm tra, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của khách hàng, đối tác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp; Quản lý, kiểm soát các công việc hoạt động hàng ngày của team. Trực tiếp xử lý các yêu cầu hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, điều hành xử lý sự cố phát sinh từ các đơn vị; Thực hiện báo cáo ngày, tuần, tháng hoạt động quản lý, kiểm soát rủi ro, gian lận. Đánh giá chuyên sâu vấn đề tồn tại và đề xuất cải tiến nâng cấp hệ thống với Ban Tổng Giám đốc; Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan; Tiếng Anh: 650+ TOEIC hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại những vị trí liên quan đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Viettel hoặc các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Fintech, Tài chính - Ngân hàng, E-commerce,...; Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic tốt; Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt Microsoft Excel; Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt; Có khả năng lập kế hoạch và làm việc độc lập dưới áp lực cao;

Tại Viettel Digital Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời. Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình. Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,... Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital Pro Company

