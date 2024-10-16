Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm; Tuân theo kế hoạch kiểm thử, thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug; Cải tạo/cập nhật các test cases hiện có để tăng hiệu quả và độ tin cậy; Phối hợp chặt chẽ với team dev để đảm bảo chất lượng sản phẩm; Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế; Tương tác với khách hàng để hiểu các yêu cầu sản phẩm; Báo cáo công việc với Quản lý dự án và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác liên quan; Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm viết test plan, test case; Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing; Có kinh nghiệm Test trên một trong các nền tảng các ứng dụng Web, Web Application, Mobile Application; Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu/SQL; Kỹ năng sử dụng các công cụ thử nghiệm tự động hay công cụ quản lý thử nghiệm; Có kỹ năng làm teamwork hoạt động đội nhóm tốt; Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 10,000,000 VNĐ; Hoa hồng: theo quy định của Công ty; Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung; Được đào tạo tất cả các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành tốt công việc; Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, ...; Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định của Công ty, tham gia du lịch, team building hàng năm; Cơ hội thăng tiến, lộ trình công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK

