Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần FintechViet làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần FintechViet
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần FintechViet

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần FintechViet

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A31/D11, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp phần mềm ứng
dụng cho các khách hàng của công ty trong lĩnh vực Tài chính Ngân Hàng với vai
trò là Cán bộ Kiểm thử phần mềm;
- Nghiên cứu, thu thập, làm rõ, tổng hợp và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, các quy
trình nghiệp vụ, các chức năng của ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng và hệ
thống hóa & tài liệu hóa các yêu cầu nghiệp vụ;
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử và các test case phục vụ cho việc kiểm thử;
- Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi;
- Thực hiện đào tạo và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai;
- Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế, tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ & kỹ thuật, tài
liệu trình bày giải pháp, kết quả chuyển giao cho khách hàng, tài liệu hướng dẫn sử
dụng và vận hành hệ thống;
- Quản lý và kiểm soát các yêu cầu thay đổi hoặc yêu cầu bổ sung theo yêu cầu khách
hàng;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan;
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là Kiểm thử (Tester) hoặc Phân
tích nghiệp vụ và Kiểm thử (BA & Tester);
- Có khả năng chủ động nắm bắt, phân tích yêu cầu và giao tiếp tốt với khách hàng;
- Nắm vững các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử và các quy trình kiểm thử liên
quan;
- Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế và xây dựng các Test Case;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm thêm giờ nếu cần;
- Yêu thích công việc Kiểm thử phần mềm và Phân tích nghiệp vụ;
- Có chứng chỉ Kiểm thử phần mềm là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần FintechViet Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng thỏa đáng theo năng lực và mức độ cống hiến của từng cá
nhân;
- Cơ hội tiếp cận học hỏi các bài toán nghiệp vụ phức tạp, các công nghệ mới, phát
triển kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ chuyên nghiệp về Kiểm thử phần mềm;
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần FintechViet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần FintechViet

Công ty cổ phần FintechViet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Lô A31/D11 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

