Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

– Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan.
- Tham gia các dự án phát triển phần mềm.
- Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.
- Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm.
- Xây dựng test plan/testcasse/test procedures/ test data cho các dự án.
- Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế.
– Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm sau triển khai dự án;

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan;
– Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Tester;
– Sử dụng thành thạo các công cụ test và quản lý lỗi;
– Hiểu biết về quy trình Test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm... lập tài liệu test tốt;
– Biết sử dụng các công cụ logbug như Redmine, Jira...;
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các dự án phần mềm;
– Ưu tiên ứng viên có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): đọc dịch tài liệu chuyên ngành tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;
– Văn phòng công ty SANG – XỊN – MỊN tại phố Duy Tân, đặc biệt không gian được thiết kế mở để mọi người có thể giao lưu, trao đổi.
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Việt Á, số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

