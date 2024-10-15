Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế test plan, viết test case theo tính năng sản phẩm. Thực thi test case với các tools Postman, BrowserStack, Figma, Codeception, JMeter. Kiểm thử trên môi trường web app và mobile app. Được hỗ trợ và đào tạo về kiểm thử automation và áp dụng vào thực tế công việc. Được đào tạo và nghiên cứu tài liệu, hệ sinh thái sản phẩm 1Office. Là một hệ sinh thái toàn diện bao gồm nhiều loại, ứng dụng, tính năng sản phẩm, nghiệp vụ doanh nghiệp đa dạng. Tham gia họp cùng các team sản phẩm, cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm khi được yêu cầu. Hỗ trợ khách hàng và đội ngũ triển khai và chăm sóc khách hàng khi cần trên hệ thống ticket. Phát triển kho dữ liệu về sản phẩm của 1Office.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm test về Web, App trở lên. Tốt nghiệp đại học ngành IT, CNTT hoặc tương đương. Biết phân tích yêu cầu để viết tài liệu và viết testcase đầy đủ. Có tư duy, khả năng phân tích, theo dõi công việc Am hiểu về quy trình testing sản phẩm, làm việc nhóm. Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile Scrum. Trách nhiệm và chủ động với công việc, có hiểu biết về các nguồn tự học để nâng cao chuyên môn testing. Hòa đồng vui vẻ, yêu nghề nghiệp, sẵn sàng học hỏi. Ưu tiên ứng viên đi làm ngay

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: Upto 15M Tham gia vào toàn bộ chu kỳ làm sản phẩm, phát triển song song với sự mở rộng liên tục của sản phẩm. Được làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, hoặc Big Groups, bung lụa và thả ga với các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý. Làm việc với đội ngũ Product Builder nhiệt huyết, chuyên môn cao, đã xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 5000+ khách hàng doanh nghiệp, 450.000+ người dùng mỗi tháng. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: BHXH; BHTN; BHYT;... Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán Tham gia các hoạt động đào tạo phát triển chuyên môn/ kỹ năng, các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý. Văn phòng sang, xịn, mịn bậc nhất, bàn bi-a phục vụ CBNV giải lao giữa giờ. Chế độ nghỉ mát hàng năm vô cùng thú vị, đáng nhớ với đồng nghiệp. Cùng vô vàn các đãi ngộ hấp dẫn và thú vị khác đang chờ đón các ứng viên Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ T2 – T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.