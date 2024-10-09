Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Keangnam - Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử, ước lượng nỗ lực. Tìm hiểu bài toán phần mềm, xem xét các tài liệu giải pháp, thiết kế, đưa ra các ý kiến phản biện về luồng nghiệp vụ. Xây dựng và thực thi các test case. Lập báo cáo test, hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (chấp nhận ghi nhận cả quá trình kinh nghiệm đi làm trong thời gian chưa tốt nghiệp). TOEIC 550/990. Nắm vững các kiến thức về quy trình phát triển phần mềm nói chung và quy trình kiểm thử nói riêng. Có kinh nghiệm kiểm thử Web, API, mobile app, tiến trình, hiệu năng... Thao tác tốt với các loại cơ sở dữ liệu (MySQL, Oracle, Mongo...) Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt. Chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ đáng mơ ước với thu nhập cạnh tranh lên đến $1000/tháng. Là đồng nghiệp của đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực như: DPI (Deep Packet Inspection), BigData, Machine Learning, AI (Artificial Intelligence), Data Mining, Speech Recognition, Virtual Assistant, NLP (Natural Language Processing),.... Xem xét nâng lương hàng năm (tối thiểu 1 năm 1 lần). Chế độ 12 ngày nghỉ lễ, 12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ dưỡng hàng năm. Luôn được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ ốm theo luật định sau khi ký Hợp đồng lao động. Khai phá tiềm năng với các khoa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, hội thảo, khoá học theo nguyện vọng cá nhân. Làm việc trong các dự án trọng điểm của Tập đoàn với quy mô hệ thống lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

