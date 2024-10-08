Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Fornix, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phát triển sản phẩm, quản lý dự án để đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan), thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Case), và thực hiện các hoạt động kiểm thử (Manual). Xác định, ghi nhận và theo dõi các lỗi (bug) phát sinh, đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện đầy đủ. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các ứng dụng.

Có từ 3 năm Kinh nghiệm vị trí Tester, hiểu biết về các công cụ kiểm thử phần mềm. Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án product và mô hình Agile Scrum. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle hoặc SQL Server là một lợi thế. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc trong công việc. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận liên quan. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý lỗi (Bug Tracking) như Redmine. Kỹ năng tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn tương xứng năng lực (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...). Lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 13M-20M Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

