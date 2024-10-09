Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà b12, khu nhà ở Mễ Trì Hạ, số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc kiểm tra để đánh giá chất lượng sản phẩm. Đưa các ý kiến để cải tiến quy trình, đảm bảo chất lượng của sản phẩm và toàn dự án, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Đọc hiểu và nghiên cứu các yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan đến tính năng của sản phẩm và dịch vụ của công ty. Thực hiện xây dựng kịch bản kiểm thử và testcase từ tài liệu nghiệp vụ và các tài liệu liên quan tới phần mềm. Dựa trên kịch bản kiểm thử, tiến hành kiểm tra phần mềm xác định lỗi và làm báo cáo kiểm thử các tính năng. Phối hợp với nhóm phân tích, phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi. Thông báo và phối hợp với các bộ phận liên quan về tình trạng lỗi và phương án khắc phục lỗi. Tham gia hỗ trợ người dùng khi sử dụng sản phẩm. Tham gia nghiệm thu phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Công nghệ thông tin... hoặc những ngành liên quan khác Có kiến thức tốt về các loại hình kiểm thử (chức năng và phi chức năng), các kỹ thuật kiểm thử (các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, hộp trắng...), các level của kiểm thử (kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chắp nhận). Ứng viên có kinh nghiệm làm qua API test là một điểm cộng. Chủ động và không ngại đưa ra quan điểm của cá nhân. Biết tiếp thu những kiến thức có được trong quá trình làm việc và phát triển bản thân. Tỉ mỉ, cẩn thận, luôn để tâm đến chi tiết của vấn đề. Tiếng Anh cơ bản (Đọc và viết). Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ 6-12 tháng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, sản phẩm ứng dụng công nghệ mới & đối tác lớn. Được đào tạo kỹ năng & kiến thức nghề nghiệp từ đồng nghiệp. Trao quyền, chủ động trong công việc, khai phá năng lực và sở thích bản thân. Lương cạnh tranh, xứng đáng theo năng lực (bao gồm lương cứng & thưởng kết quả) Lương tháng thứ 13, chế BHXH-BHYT đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.