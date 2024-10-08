Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Blackwind
- Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đọc tài liệu đặc tả phần mềm và chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm
Lên kế hoạch kiểm thử, tạo các checklist, tạo test case, test script
Tạo dữ liệu test và thực hiện test sản phẩm
Phối hợp với lập trình viên fix bugs
Báo cáo lỗi kiểm thử theo dự án
Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm
Hiểu rõ các phương pháp kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, phân biệt độ ưu tiên bug
Có kỹ năng viết tài liệu test case, test report tốt
Có kiến thức về SQL Server là 1 lợi thế
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế; Có khả năng nắm bắt nhanh dự án các yêu cầu và nghiệp vụ của dự án.
Am hiểu quy trình phát triển phần mềm
Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, có kỹ năng làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ : 08 - 12 triệu
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm
Lương tháng 13
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
