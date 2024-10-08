Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Blackwind
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Blackwind

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đọc tài liệu đặc tả phần mềm và chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm Lên kế hoạch kiểm thử, tạo các checklist, tạo test case, test script Tạo dữ liệu test và thực hiện test sản phẩm Phối hợp với lập trình viên fix bugs Báo cáo lỗi kiểm thử theo dự án Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm Hiểu rõ các phương pháp kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, phân biệt độ ưu tiên bug Có kỹ năng viết tài liệu test case, test report tốt Có kiến thức về SQL Server là 1 lợi thế Có khả năng đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế; Có khả năng nắm bắt nhanh dự án các yêu cầu và nghiệp vụ của dự án. Am hiểu quy trình phát triển phần mềm Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, có kỹ năng làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm trong công việc Có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ : 08 - 12 triệu Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm Lương tháng 13 Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Blackwind

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

