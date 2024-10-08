Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Nhà Viễn Đông, Ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Xây dựng kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
- Xây dựng kế hoạch và chiến lược kiểm thử;
- Kiểm thử các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của Công ty để đảm bảo chất lượng ứng dụng;
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử;
- Báo cáo kết quả kiểm thử;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử
- Đọc hiểu tài liệu yêu cầu của hệ thống, tài liệu thiết kế;
-
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin
- Hiểu biết về quy trình phần mềm, quy trình kiểm thử;
- Có tư duy tốt;
- Biết sử dụng và hiểu biết một CSDL (Oracle, DB2...) ;
- Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động là lợi thế;
- Biết lắng nghe, kiên trì học hỏi, cẩn thận và tỉ mỉ;
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc theo quy trình phần mềm, hiểu biết về hệ thống chất lượng phần mềm và có kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống lớn.
- Đọc hiểu tài liệu yêu cầu của hệ thống, tài liệu thiết kế;
-
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin
- Hiểu biết về quy trình phần mềm, quy trình kiểm thử;
- Có tư duy tốt;
- Biết sử dụng và hiểu biết một CSDL (Oracle, DB2...) ;
- Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động là lợi thế;
- Biết lắng nghe, kiên trì học hỏi, cẩn thận và tỉ mỉ;
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc theo quy trình phần mềm, hiểu biết về hệ thống chất lượng phần mềm và có kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống lớn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ, lương, thưởng, thu nhập:
Nghỉ thứ 7, chủ nhật Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (upto 12tr) Lương tháng 13 Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc Review, Xét tăng lương 1 lần/năm Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,.. 12-14 Ngày phép/năm, sau đó cứ 3 năm thêm 1 ngày phép Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức. Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm Teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà. Các chế độ: thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (upto 12tr)
Lương tháng 13
Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc
Review, Xét tăng lương 1 lần/năm
Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,..
12-14 Ngày phép/năm, sau đó cứ 3 năm thêm 1 ngày phép
Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm
Teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà.
Các chế độ: thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc:
Môi trường quốc tế, thân thiện, trẻ trung, năng động Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc
Môi trường quốc tế, thân thiện, trẻ trung, năng động
Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên
Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc
Cơ hội phát triển bản thân:
Có cơ hội được đào tạo, thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với các dự án hấp dẫn, có lượng người dùng lớn. Có nhiều cơ hội sang Hàn Quốc học tập và công tác.
Có cơ hội được đào tạo, thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với các dự án hấp dẫn, có lượng người dùng lớn.
Có nhiều cơ hội sang Hàn Quốc học tập và công tác.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (upto 12tr) Lương tháng 13 Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc Review, Xét tăng lương 1 lần/năm Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,.. 12-14 Ngày phép/năm, sau đó cứ 3 năm thêm 1 ngày phép Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức. Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm Teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà. Các chế độ: thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (upto 12tr)
Lương tháng 13
Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc
Review, Xét tăng lương 1 lần/năm
Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,..
12-14 Ngày phép/năm, sau đó cứ 3 năm thêm 1 ngày phép
Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm
Teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà.
Các chế độ: thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc:
Môi trường quốc tế, thân thiện, trẻ trung, năng động Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc
Môi trường quốc tế, thân thiện, trẻ trung, năng động
Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên
Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc
Cơ hội phát triển bản thân:
Có cơ hội được đào tạo, thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với các dự án hấp dẫn, có lượng người dùng lớn. Có nhiều cơ hội sang Hàn Quốc học tập và công tác.
Có cơ hội được đào tạo, thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với các dự án hấp dẫn, có lượng người dùng lớn.
Có nhiều cơ hội sang Hàn Quốc học tập và công tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI