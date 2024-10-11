Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phân tích câu chuyện và trải nghiệm của người dùng và/ các trường hợp sử dụng/ yêu cầu về tính hợp lệ và khả thi. Cộng tác chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm kiểm thử phần mềm nói riêng cũng như là nhóm phát triển phần mềm và các phòng ban khác nói chung. Thực hiện tất cả các cấp độ kiểm thử phần mềm (Hệ thống, Tích hợp và Hồi quy – System Testing, Integration Testing, and Regression Testing). Phát hiện và theo dõi các lỗi và sự không nhất quán của phần mềm. Đưa ra các giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành CNTT/CNPP hoặc liên quan. Có từ trên 1 năm kinh nghiệm test thực tế trong các dự án lớn nhỏ. Có kinh nghiệm viết testcase và thực hiện test các dự án phần mềm trên PC hoặc Mobile. (Web hoặc app). Nắm được kiến thức, cơ sở dữ liệu SQL, các câu lệnh Join. Chăm chỉ nhiệt tình, sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức mới. Cẩn thận và tỷ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:

Rank lương hấp dẫn: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động Cố định 13 tháng lương/ năm Thưởng định kỳ 6 tháng/ lần, Thưởng 10 -20% lương hàng tháng cho nhân viên xuất sắc. Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực. Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 09h00 – 12h00 & 13h30 – 18h00 (Thời gian check in linh hoạt) Các chính sách: Chính sách thâm niên (có thêm ngày phép & vocher quà tặng), chính sách thai sản, bảo hiểm sức khỏe PVI riêng cho nhân viên. Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm quốc tế. Hỗ trợ nhân sự thi các chứng chỉ Quốc tế: 5,000,000 – 20,000,000 VNĐ Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm. Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm, ...

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup

