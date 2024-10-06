Tuyển IT phần mềm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

- Đọc hiểu các tài liệu proposal, spec, design, tham gia phân tích rõ yêu cầu

- Xây dựng kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

- Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử

- Tham gia nghiệm thu nội bộ và phối hợp với nhóm dự án để triển khai và hỗ trợ, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo các quy trình test, kỹ thuật test

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí QA/Tester hoặc vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm các dự án maintain

- Có kinh nghiệm test database, API, web

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

- Có khả năng trong việc tự chủ động tự phân tích và giải quyết các vấn đề trong công việc tốt

- Có kinh nghiệm trong việc trong môi trường làm việc Agile (SCRUM framework) là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các sản phẩm giáo dục.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh: - Lương cứng: thoả thuận theo năng lực - Cơ hội thăng tiến nhanh cùng dự án. - Sản phẩm hay, có tiềm năng phát triển mạnh trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến - Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng - Được làm việc với các quản lý trực tiếp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến. 2. Quyền lợi khác: - Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết - BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ - Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại - Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

