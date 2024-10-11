Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Detech Tower số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Phối hợp với các đội phát triển phần mềm để hiểu rõ về dự án và mục tiêu kiểm thử cũng như các yêu cầu đưa ra;
• Thực hiện kiểm thử các ứng dụng Web và Mobile.
• Hỗ trợ trong việc dịch thuật và kiểm tra nội dung tiếng Hàn trong sản phẩm
• Kiểm soát chất lượng, quản lý và theo dõi tình trạng sửa lỗi, đảm bảo hệ thống
• Tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả test cho các bên liên quan;
• Tham gia vào các cuộc họp dự án và cung cấp phản hồi về chất lượng sản phẩm
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin và kiểm thử
• Có hiểu biết chung về quy trình phần mềm, các loại test và phương pháp test;
• Tư duy tốt, có khả năng nắm bắt yêu cầu nghiệp vụ;
• Đọc hiểu tốt tiếng Hàn
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
• Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
• Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
• Cơ hội tham gia các dự án nước ngoài
• Các phúc lợi khác: du lịch công ty (ít nhất 1 lần/năm), thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
• Đồ ăn thức uống miễn phí: bánh ngọt, trà, cafe...
• Tổ chức sinh nhật & tham gia các buổi tiệc, seminal...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Detech, Số 8, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

