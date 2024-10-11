Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Tòa Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.

• Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.

• Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.

• Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.

• Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.

• Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

• Tốt nghiệp Đại Học, chấp nhận trái ngành nhưng cần có chứng chỉ ISTQB hoặc chứng chỉ khác liên quan đến công việc Tester

• Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu.

• Có kinh nghiệm kiểm thử Mobile APP.

• Có kinh nghiệm làm việc với API và Postman.

• Nắm rõ các quy trình test phần mềm, các kỹ thuật, chiến lược test.

• Có kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm đặc biệt là Agile.

• Là người cẩn thận, tỉ mỉ,trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA Thì Được Hưởng Những Gì

• Được xét tăng lương 2 lần/năm. Phụ cấp ăn trưa, điện thoại (1.450.000k/1 tháng).

• Thưởng lương tháng 13; thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh; thưởng các dịp lễ tết.

• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và gói bảo hiểm sức khỏe của công ty.

• Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân; có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

• Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, dân chủ với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA

