Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Betasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà AC số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan
Đảm bảo chất lượng dự án, phối hợp với các thành viên tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa bugs từ giai đoạn đầu
Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
Viết Test design, Testcase và thực thi Test cho dự án là sản phẩm App Mobile của công ty
Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả và báo cáo kiểm thử
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có các kiến thức cơ bản về Kiểm thử phần mềm
Nắm vững các kĩ thuật kiểm thử hộp đen (Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định,...)
Năng động, cởi mở, có khả năng hòa nhập và gắn kết với đội nhóm
Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.
Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng
Biết sử dụng các công cụ phân tích user (Firebase, Qonversion) là 1 lợi thế
Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 13-15 tháng lương/năm
Được đảm bảo các quyền lợi (nghỉ lễ, tết, BHBB, ...) theo đúng quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức tại Betasoft
Được training bởi chính các leader có kinh nghiệm đào tạo lâu năm tại các công ty lớn trong ngành Tech
Xét duyệt tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Thưởng, quà tặng vào các dịp lễ lớn, thưởng nóng và các phúc lợi hấp dẫn.
Teabreak vào chiều mỗi Thứ 5 hàng tuần.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
