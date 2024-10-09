Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Betasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Betasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Betasoft
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà AC số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan
Đảm bảo chất lượng dự án, phối hợp với các thành viên tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa bugs từ giai đoạn đầu
Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
Viết Test design, Testcase và thực thi Test cho dự án là sản phẩm App Mobile của công ty
Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả và báo cáo kiểm thử

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có các kiến thức cơ bản về Kiểm thử phần mềm
Nắm vững các kĩ thuật kiểm thử hộp đen (Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định,...)
Năng động, cởi mở, có khả năng hòa nhập và gắn kết với đội nhóm
Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.
Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng
Biết sử dụng các công cụ phân tích user (Firebase, Qonversion) là 1 lợi thế
Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13-15 tháng lương/năm
Được đảm bảo các quyền lợi (nghỉ lễ, tết, BHBB, ...) theo đúng quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức tại Betasoft
Được training bởi chính các leader có kinh nghiệm đào tạo lâu năm tại các công ty lớn trong ngành Tech
Xét duyệt tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Thưởng, quà tặng vào các dịp lễ lớn, thưởng nóng và các phúc lợi hấp dẫn.
Teabreak vào chiều mỗi Thứ 5 hàng tuần.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà AC Building, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kiem-thu-thu-nhap-7-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208475
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH JR MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH TFV Industries
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor WIN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu WIN MEDIA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần ATEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ JV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ JV
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CADMAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Beta Media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 26 Triệu CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM
15 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm