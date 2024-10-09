Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Betasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà AC số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan

Đảm bảo chất lượng dự án, phối hợp với các thành viên tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa bugs từ giai đoạn đầu

Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

Viết Test design, Testcase và thực thi Test cho dự án là sản phẩm App Mobile của công ty

Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả và báo cáo kiểm thử

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có các kiến thức cơ bản về Kiểm thử phần mềm

Nắm vững các kĩ thuật kiểm thử hộp đen (Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định,...)

Năng động, cởi mở, có khả năng hòa nhập và gắn kết với đội nhóm

Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.

Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng

Biết sử dụng các công cụ phân tích user (Firebase, Qonversion) là 1 lợi thế

Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13-15 tháng lương/năm

Được đảm bảo các quyền lợi (nghỉ lễ, tết, BHBB, ...) theo đúng quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức tại Betasoft

Được training bởi chính các leader có kinh nghiệm đào tạo lâu năm tại các công ty lớn trong ngành Tech

Xét duyệt tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Thưởng, quà tặng vào các dịp lễ lớn, thưởng nóng và các phúc lợi hấp dẫn.

Teabreak vào chiều mỗi Thứ 5 hàng tuần.

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

