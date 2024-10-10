Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập Kế hoạch đảm bảo kiểm thử hệ thống trước khi phát triển phần mềm, tính năng và xử lý lỗi Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên các thiết bị phổ dụng (với nhóm khách hàng người dùng nền tảng) đúng yêu cầu nghiệp vụ và trải nghiệm đã yêu cầu. Xây dựng đầy đủ các testcase cho các giai đoạn phát triển để giảm thiểu lỗi của dev trong quá trình phát triển. Tuân thủ các quy trình: Agile, Gitflow, Backup, Bug tracking,... Ghi nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan lỗi phần mềm từ phía người dùng Các công việc khác liên quan theo sự sắp xếp của quản lý.

Lập Kế hoạch đảm bảo kiểm thử hệ thống trước khi phát triển phần mềm, tính năng và xử lý lỗi

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên các thiết bị phổ dụng (với nhóm khách hàng người dùng nền tảng) đúng yêu cầu nghiệp vụ và trải nghiệm đã yêu cầu.

Xây dựng đầy đủ các testcase cho các giai đoạn phát triển để giảm thiểu lỗi của dev trong quá trình phát triển.

Tuân thủ các quy trình: Agile, Gitflow, Backup, Bug tracking,...

Ghi nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan lỗi phần mềm từ phía người dùng

Các công việc khác liên quan theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, truyền thông, chuyển đổi số,... Khả năng đọc hiểu tài liệu yêu cầu và phân tích yêu cầu phần mềm Có kiến thức về đọc tài liệu phân tích nghiệp vụ, có khả năng viết testcase và sử dụng cơ bản các hệ thống hỗ trợ quản lý tình trạng bug và test case như jira, redmine, test link Có tư duy logic, tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, truyền thông, chuyển đổi số,...

Khả năng đọc hiểu tài liệu yêu cầu và phân tích yêu cầu phần mềm

Có kiến thức về đọc tài liệu phân tích nghiệp vụ, có khả năng viết testcase và sử dụng cơ bản các hệ thống hỗ trợ quản lý tình trạng bug và test case như jira, redmine, test link

Có tư duy logic, tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30 thứ 2 - 6 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật). Thu nhập 8-12 triệu/tháng Phụ cấp ăn trưa (CBNV chính thức): 35k/ngày Được cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, VPP,... Bảo hiểm & nghỉ phép theo đúng quy định nhà nước. Đãi ngộ khác: Phụ cấp Gửi xe, thưởng lễ tết, ngày thành lập công ty, du lịch nghỉ mát, thưởng tháng 13...

Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30 thứ 2 - 6 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Thu nhập 8-12 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa (CBNV chính thức): 35k/ngày

Được cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, VPP,...

Bảo hiểm & nghỉ phép theo đúng quy định nhà nước.

Đãi ngộ khác: Phụ cấp Gửi xe, thưởng lễ tết, ngày thành lập công ty, du lịch nghỉ mát, thưởng tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin