Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mitalab, 385 Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm và chức năng cá nhân phụ trách.
Lập kế hoạch kiểm thử, viết các trường hợp kiểm thử, kiểm thử và tổng hợp kết quả kiểm thử.
Báo cáo công việc và lỗi sản phẩm liên quan lên hệ thống đầy đủ và rõ ràng.
Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế.
Phối hợp với lập trình viên để phân tích lỗi và sửa lỗi
Tạo các bài kiểm tra API tự động với Postman hoặc tương tự
Báo cáo tiến độ dự án, bao gồm chi tiết dự án, tiến độ, và sự kiện quan trọng và tài nguyên.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (nhóm ngành tương tự)
Giới tính: Nữ
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (My sql, Postgre Sql, MS Sql, ...)
Có khả năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu dự án (nghiệp vụ, luồng xử lý, ...)
Ưu tiên khi có kinh nghiệm: Kiểm thử tự động hóa, kiểm thử API, kiểm thử hiệu suất, kiểm thử bảo mật, sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý công việc: Redmine, Jira...
Thành thạo Tin học Văn phòng
Khà năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, xây dựng mối quan hệ (kết nối)
Kỹ năng xử lý thông tin và giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sẵn sàng làm thêm giờ khi phát sinh yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Gói lương thưởng cạnh tranh dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
- Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm, thưởng tháng lương 13
- Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
- Các phúc lợi khác:
+ Ăn trưa tại văn phòng công ty
+ Hỗ trợ điện thoại, thẻ taxi đi lại phục vụ công việc
+ Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên
+ Các chính sách thưởng hấp dẫn khác: Best seller, best employee...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mitalab, 76 Giảng võ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

