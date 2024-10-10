Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Mức lương Đến 600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 600 USD

Đọc hiểu specs, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho sản phẩm Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc cho leader trực tiếp

Đọc hiểu specs, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho sản phẩm

Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế

Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc cho leader trực tiếp

Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: ưu tiên UV có base IT các trường ĐH HUST, VNU,... 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm vị trí Tester Đã tham gia dự án Blockchain, Tài chính là điểm cộng lớn Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích nghiệp vụ dự án Nắm vững kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh, có nhiều ý tưởng sáng tạo Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng Nắm bắt, cập nhật nhanh xu hướng công nghệ Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1998 - 2002

Học vấn: ưu tiên UV có base IT các trường ĐH HUST, VNU,...

6 tháng - 1 năm kinh nghiệm vị trí Tester

Đã tham gia dự án Blockchain, Tài chính là điểm cộng lớn

Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc

Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích nghiệp vụ dự án

Nắm vững kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm

Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh, có nhiều ý tưởng sáng tạo

Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng

Nắm bắt, cập nhật nhanh xu hướng công nghệ

Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1998 - 2002

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto $600 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,... Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri Địa điểm: Tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN

Lương upto $600 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ

Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ

Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên

Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc

Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần

Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN

Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,...

Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri

Địa điểm: Tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin