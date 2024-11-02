Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
- Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 700 USD
Đọc hiểu specs, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho sản phẩm
Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc cho leader trực tiếp
Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: ưu tiên UV có base IT các trường ĐH HUST, VNU,...
1,5 - 2 năm kinh nghiệm vị trí Tester
Đã tham gia dự án Blockchain, Tài chính là điểm cộng lớn
Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích nghiệp vụ dự án
Nắm vững kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm
Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh, có nhiều ý tưởng sáng tạo
Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng
Nắm bắt, cập nhật nhanh xu hướng công nghệ
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1998 - 2001
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì
Lương upto $700 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ
Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ
Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên
Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc
Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,...
Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri
Địa điểm: Tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
