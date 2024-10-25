Tuyển Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Giám sát các hoạt động liên quan đến các nguồn tài sản, quản lý xuất nhập tồn bao gồm doanh thu, hàng hóa, TSCĐ, hàng vận hành
– Kiểm soát quy trình nhập hàng, bán hàng, xuất hủy hàng.
– Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản hàng hóa và quản lý rủi ro
– Tham gia vào việc kiểm đếm, checklist tài sản hàng hóa theo chu ký kiểm toán nội bộ của công ty
– Thực hiện các báo cáo, đưa ra các giải pháp, kiến nghị sau kiểm tra
– Hỗ trợ thực hiện một phần chức năng kiểm soát nội bộ như kiểm tra chất lượng, độ trung thực và tính hợp lý của thông tin và báo cáo của kế toán
– Công việc khác liên quan đến mảng công việc dưới sự phân công của QLBP

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Hoàn thành 4 bài test: MBTI, IQ, Excel, Tốc độ gõ phím
– Có laptop và điện thoại cá nhân
– Có khả năng gắn bó lâu dài (từ 1 năm trở nên)
– Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNB
– Thành tạo tin học văn phòng, Excel nâng cao
– Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin và giải trình vấn đề.
– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao
– Có khẳ năng đi lại trên khu vực Hà Nội
– Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán – Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
– Ưu tiên từng làm các công việc liên quan đến quản lý kho vận, kiểm soát xuất nhập tồn hàng hóa

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương thử việc: 85% lương chính thức
– Thời gian thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: 8.000.000đ – 10.000.000đ (bao gồm phụ cấp)
– Lương tháng 13, các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ.
– Xét tăng lương 2 lần hằng năm theo năng lực làm việc
– Chế độ đãi ngộ: sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding, nghỉ ngày lễ theo quy định
– THƯỞNG: thưởng Lễ Tết, thưởng dự án, thưởng giới thiệu nhân sự…
– Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHTN, thai sản… theo quy định của Luật
– Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
– Cơ hội phát triển:
+ Được tham gia các chương trình/buổi đào tạo để phát triển kỹ năng chuyên môn
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

