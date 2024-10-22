Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
Nghe lại đoạn hội tư vấn bảo hiểm và kiểm tra, nhận diện các từ khóa từ kịch bản tư vấn theo quy định mà khách hàng yêu cầu.
Ghi chú và nhập liệu
Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng
Thời hạn làm việc: Ngắn hạn 3 tháng
Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, T2 - T6, nghỉ T7 và CN
Địa điểm làm việc: Tòa nhà 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng
Thời hạn làm việc: Ngắn hạn 3 tháng
Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, T2 - T6, nghỉ T7 và CN
Địa điểm làm việc: Tòa nhà 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên
Kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế
Kỹ năng đánh máy tốt
Khả năng nghe được giọng của nhiều vùng miền khác nhau (Bắc, Trung, Nam)
Chịu khó nghe hội thoại, làm việc độc lập, siêng năng, cẩn thận, trách nhiệm, sẵn sàng tăng ca
Cần làm Lý lịch tư pháp số 2 sau khi báo đạt phỏng vấn - dự kiến nhận việc tháng 11/2024
Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng
Đào tạo và hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
