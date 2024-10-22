Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Nghe lại đoạn hội tư vấn bảo hiểm và kiểm tra, nhận diện các từ khóa từ kịch bản tư vấn theo quy định mà khách hàng yêu cầu. Ghi chú và nhập liệu Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng Thời hạn làm việc: Ngắn hạn 3 tháng Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, T2 - T6, nghỉ T7 và CN Địa điểm làm việc: Tòa nhà 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghe lại đoạn hội tư vấn bảo hiểm và kiểm tra, nhận diện các từ khóa từ kịch bản tư vấn theo quy định mà khách hàng yêu cầu.

Ghi chú và nhập liệu

Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng

Thời hạn làm việc: Ngắn hạn 3 tháng

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, T2 - T6, nghỉ T7 và CN

Địa điểm làm việc: Tòa nhà 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên Kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế Kỹ năng đánh máy tốt Khả năng nghe được giọng của nhiều vùng miền khác nhau (Bắc, Trung, Nam) Chịu khó nghe hội thoại, làm việc độc lập, siêng năng, cẩn thận, trách nhiệm, sẵn sàng tăng ca Cần làm Lý lịch tư pháp số 2 sau khi báo đạt phỏng vấn - dự kiến nhận việc tháng 11/2024

Thu nhập: 6.500.000 VNĐ/tháng Đào tạo và hướng dẫn công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Đào tạo và hướng dẫn công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

