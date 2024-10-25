Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm thu nhập 7.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
- Hà Nội: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi kiểm tra đánh giá quá trình lên men nước, men ủ, kiểm soát quy trình làm men trộn
Kiểm soát BTP, TPDD trước khi nhập kho, cấp tem, lưu mẫu và quản lý mẫu
Theo dõi san lẻ TPDD trước khi nhập kho thành phẩm
Tiến hành thử nghiệm, hoạt hóa giống, quản lý vấn đề giống Vi sinh vật.
Giám sát quá trình san lẻ và hoàn thiện sản phẩm thuốc bột và thuốc nước
Kiểm soát đầu vào và bảo đảm chất lượng nguyên liệu, bao bì tem nhãn.
Kiểm soát quá trình pha chế và chiết các loại BTP/TPDD thuốc nước
Lưu giữ, kiểm tra và thẩm duyệt market nhãn sản phẩm của công ty trước khi in.
Thử nghiệm, nghiên cứu sản phẩm mới
Đăng kí sản phẩm, Tiếp nhận hồ sơ giấy tờ liên quan
Xử lý và quản lý kho hàng trả về
Cùng quản lý sản xuất lên kế hoạch sx cấy trộn men
Viết lệnh sản xuất các loại men chạy kế hoạch bao bì nguyên liệu đầu tháng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi từ 24-35, ưu tiên đã có gia đình hoặc có mong muốn gắn bó ổn định. - Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công nghệ sinh học. - Tỉ mỉ và quan sát tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 nghỉ CN, ngày lễ, tết;...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT... tháng lương 13;
- Có cơ hội thăng tiến;
- Các phúc lợi khác của công ty (Sinh nhật, hỏi hỉ, giỗ chạp ..v..v).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
