Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tại KCN Đồng Văn, P Đổng Văn, TX Duy Tiên, Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật, đảm bảo sự phù hợp của các nguyên vật liệu khi nhập kho và quá trình bảo quản trong kho. Kiểm tra sự phù hợp của nguyên liệu do nhân viên kho chuẩn bị theo Phiếu sản xuất. Lập và lưu trữ hệ thống hồ sơ, biên bản, giấy tờ về nguyên vật liệu để truy xuất kiểm tra khi cần thiết. Kiểm soát quy trình sản xuất tuân thủ theo các quy định của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 của Công ty và các văn bản khác có liên quan đến sản xuất của công ty Đảm bảo các sản phẩm và các bán thành phẩm đầu ra luôn ổn định về chất lượng theo chỉ tiêu chất lượng công ty đã công bố. Không để lọt các sản phẩm không đủ chất lượng ra ngoài thị trường. Thực hiện tốt công tác lưu mẫu để có thể truy xuất kiểm tra bất cứ thời điểm nào. Sao lưu và bảo quản hệ thống cơ sở dữ liệu kỹ thuật. Thực hiện các nhiệm vụ do phụ trách trực tiếp giao cho.

Tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật, đảm bảo sự phù hợp của các nguyên vật liệu khi nhập kho và quá trình bảo quản trong kho.

Kiểm tra sự phù hợp của nguyên liệu do nhân viên kho chuẩn bị theo Phiếu sản xuất.

Lập và lưu trữ hệ thống hồ sơ, biên bản, giấy tờ về nguyên vật liệu để truy xuất kiểm tra khi cần thiết.

Kiểm soát quy trình sản xuất tuân thủ theo các quy định của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 của Công ty và các văn bản khác có liên quan đến sản xuất của công ty

Đảm bảo các sản phẩm và các bán thành phẩm đầu ra luôn ổn định về chất lượng theo chỉ tiêu chất lượng công ty đã công bố. Không để lọt các sản phẩm không đủ chất lượng ra ngoài thị trường.

Thực hiện tốt công tác lưu mẫu để có thể truy xuất kiểm tra bất cứ thời điểm nào.

Sao lưu và bảo quản hệ thống cơ sở dữ liệu kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ do phụ trách trực tiếp giao cho.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sơn Nhanh nhẹn, Cẩn thận

Có trên 1 năm kinh nghiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sơn

Nhanh nhẹn, Cẩn thận

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 – 9 triệu; Hỗ trợ cơm trưa tại công ty Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao; Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Lương: 7 – 9 triệu;

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin