Tuyển Sản xuất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C21 và Lô C18 - C24, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra và ký xác nhận batch Number trên chai và carton vào biểu mẫu quy định. Kiểm tra vệ sinh dây chuyền khu vực làm việc. Kiểm tra Thùng, nhãn, nắp sản phẩm đúng với quy trình sản xuất sản phẩm tại ca làm việc. Kiểm tra Nhãn hàng lỗi phải khớp với hàng đang sản xuất trên dây chuyền sau khi sửa lỗi bàn giao phòng tiếp nhận nguyên liệu. Kiểm tra trên dây chuyền: Nhãn, nắp, chai, Batch Number, quai, tạp chất, seal, dung tích, màu... theo biểu mẫu được quy định. Tính sản phẩm lỗi trên dây chuyền và nhân công phụ trách. Các công việc khác do trưởng ca phân bổ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22 - 35 tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng ngành liên quan Công nghệ Thực Phẩm.... Số lượng: 1 Nam chính thức Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm <2 năm. Kiến thức về quản lý chất lượng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón cho nhân viên ở xa.

- Phúc lợi quà mang về hàng tháng là bộ sản phẩm của Tập Đoàn ( Dầu ăn/ gạo/ nước tương/ tương ớt/ mỳ/ nui/ sữa..) - Phụ cấp sữa tươi nhập khẩu cho nhân viên trực ca đêm.

- Phục vụ cơm cho các buổi làm việc. - Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị làm việc theo khu vực.

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện sau 1 năm làm việc.

- Học bổng cho con NLĐ có thành tích học tập giỏi/xuát sắc.

- Chương trình dã ngoại hàng năm và Ngày Hội Gia Đình/ Hội Thao nội Bộ/ Hội Thao Giao lưu cùng các công ty trong tập đoàn.

- Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao ( Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông )

- Thưởng thâm niên cho nhân viên gắn bó.

- Tặng quà và tổ chức sinh nhật mỗi tháng cho nhân viên.

- Thưởng Lễ: 500.000đ/ Lễ; Tết theo đánh giá năng lực của nhân viên theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM

