Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: L6 J4 - Đường N3 - 5 KCN Đại Đồng, Hoà Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Quản lý các trang thiết bị kiểm tra, các thiết bị đo đúng quy trình để đảm bảo độ chính xác và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Quản lý, giải quyết, đề xuất các biện pháp xử lý sự không phù hợp xảy ra trong quá trình sản xuất.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu ứng viên

- Nam, nữ, tuổi từ 20-40

- Kinh nghiệm từ dưới 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành điện, quản lý chất lượng... hoặc chuyên ngành liên quan

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực.

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

- Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...

- Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường năng động

