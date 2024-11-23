Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: L6 J4

- Đường N3

- 5 KCN Đại Đồng, Hoà Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Quản lý các trang thiết bị kiểm tra, các thiết bị đo đúng quy trình để đảm bảo độ chính xác và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Quản lý, giải quyết, đề xuất các biện pháp xử lý sự không phù hợp xảy ra trong quá trình sản xuất.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Nam, nữ, tuổi từ 20-40
- Kinh nghiệm từ dưới 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành điện, quản lý chất lượng... hoặc chuyên ngành liên quan
- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
- Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...
- Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

