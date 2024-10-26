Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Điền, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hàng nhập (Vật tư đầu vào) từ các nhà cung cấp để đảm bảo cho sản xuất và thi công. Kiểm trachất lượng sản phẩm theo bản vẽ. Chịu trách nhiệm về hàng hóa mà mình đã kiểm. Chủ động tưvấn, khuyến cáo những lỗi để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Theo dõi, bámsát tất cả các quá trình gia công thành phẩm, bán thành phẩm tại xưởng nhà máy, kịp thời ngăn ngừa các lỗi gia công không đúng kỹ thuật. Tham gia đánhgiá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng hàng năm của cùng Công ty vởi trưởng bộ phận QLCL Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất
Kiểm tra hàng nhập (Vật tư đầu vào) từ các nhà cung cấp để đảm bảo cho sản xuất và thi công.
Kiểm trachất lượng sản phẩm theo bản vẽ. Chịu trách nhiệm về hàng hóa mà mình đã kiểm.
Chủ động tưvấn, khuyến cáo những lỗi để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
Theo dõi, bámsát tất cả các quá trình gia công thành phẩm, bán thành phẩm tại xưởng nhà máy, kịp thời ngăn ngừa các lỗi gia công không đúng kỹ thuật.
Tham gia đánhgiá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng hàng năm của cùng Công ty vởi trưởng bộ phận QLCL
Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, quản trị chất lượng. Đọc hiểucácbản vẽ kỹ thuật. Có các kỹ năng: giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Sử dụng và am hiểu các loại dụng cụ đo kiểm tra như: máy đo, thước.. Am hiểu về ISO.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, quản trị chất lượng.
Đọc hiểucácbản vẽ kỹ thuật.
Có các kỹ năng: giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Sử dụng và am hiểu các loại dụng cụ đo kiểm tra như: máy đo, thước..
Am hiểu về ISO.

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa 30.000/ngày Ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHTN 24/7 đầy đủ Phép năm, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm, thưởng Lễ Tết Thưởng theo năng lực hàng năm từ 1-3 tháng lương Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00)
Phụ cấp cơm trưa 30.000/ngày
Ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHTN 24/7 đầy đủ
Phép năm, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm, thưởng Lễ Tết
Thưởng theo năng lực hàng năm từ 1-3 tháng lương
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 536 Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

