Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: An Điền, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hàng nhập (Vật tư đầu vào) từ các nhà cung cấp để đảm bảo cho sản xuất và thi công. Kiểm trachất lượng sản phẩm theo bản vẽ. Chịu trách nhiệm về hàng hóa mà mình đã kiểm. Chủ động tưvấn, khuyến cáo những lỗi để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Theo dõi, bámsát tất cả các quá trình gia công thành phẩm, bán thành phẩm tại xưởng nhà máy, kịp thời ngăn ngừa các lỗi gia công không đúng kỹ thuật. Tham gia đánhgiá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng hàng năm của cùng Công ty vởi trưởng bộ phận QLCL Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, quản trị chất lượng. Đọc hiểucácbản vẽ kỹ thuật. Có các kỹ năng: giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Sử dụng và am hiểu các loại dụng cụ đo kiểm tra như: máy đo, thước.. Am hiểu về ISO.

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa 30.000/ngày Ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHTN 24/7 đầy đủ Phép năm, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm, thưởng Lễ Tết Thưởng theo năng lực hàng năm từ 1-3 tháng lương Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT

