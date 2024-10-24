Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Q1. TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm về thực phẩm, yến, vi cá..., trước khi nhập kho
- Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng, kém chất lượng
-Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày cho bộ phận phụ trách

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên từ Trung cấp trở lên chuyên ngành CB thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề tương đương
- Có hiểu biết về HACCP, ISO,...
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Đã từng làm trong lĩnh vực thực phẩm là một lợi thế.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
- Lương : Từ 10 - 15tr Gross, sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn
- Đầy đủ BH bắt buộc theo qui định nhà nước
- Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch và tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

