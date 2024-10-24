Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Q1. TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm về thực phẩm, yến, vi cá..., trước khi nhập kho

- Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng, kém chất lượng

-Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày cho bộ phận phụ trách

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên từ Trung cấp trở lên chuyên ngành CB thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề tương đương

- Có hiểu biết về HACCP, ISO,...

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Đã từng làm trong lĩnh vực thực phẩm là một lợi thế.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

- Lương : Từ 10 - 15tr Gross, sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn

- Đầy đủ BH bắt buộc theo qui định nhà nước

- Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch và tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

