Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Q1. TP HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm về thực phẩm, yến, vi cá..., trước khi nhập kho
- Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng, kém chất lượng
-Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày cho bộ phận phụ trách
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên từ Trung cấp trở lên chuyên ngành CB thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề tương đương
- Có hiểu biết về HACCP, ISO,...
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Đã từng làm trong lĩnh vực thực phẩm là một lợi thế.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
- Lương : Từ 10 - 15tr Gross, sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn
- Đầy đủ BH bắt buộc theo qui định nhà nước
- Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch và tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
