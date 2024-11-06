Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Asuva, 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Công ty Cổ phần Pro Materials Việt Nam (PMV JSC) cần tuyển 01 bạn Nhân viên kinh doanh sản phẩm Nhôm Phôi tại khu vực Hà Nội:

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng hiện tại.

- Đi thị trường và thực hiện công tác gặp gỡ, trao đổi, chăm sóc,... khách hàng

- Thương lượng, đàm phán các điều khoản, đề xuất phương án thực hiện hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc các phòng ban liên quan thực hiện hợp đồng

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thông tin, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,....

- Thực hiện khảo sát, kiểm tra nhu cầu của khách hàng. Dựa vào nhu cầu của khách hàng lên kế hoạch đặt hàng.

- Hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng, doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh hay các công viêc khác theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh.

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh B2B (ưu tiên trong lĩnh vực vật liệu cơ khí, vật liệu xây dựng, điện, ngành công nghiệp phụ trợ,...)

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên­

- Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

- Trình độ vi tính: sử dụng cơ bản phần mềm văn phòng và các ứng dụng máy tính khác đáp ứng nhu cầu của công việc­

- Kỹ năng thiết yếu cho công việc: giao tiếp tốt, giải quyết phát sinh, tư duy tích cực, làm việc nhóm - phối hợp tốt với các nhân sự khác để hoàn thành công việc, có khả năng học tập và tinh thần học tập liên tục để có chuyên môn cao trong lĩnh vực làm việc phụ trách.

- Lương 11-15 triệu/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng → Thu nhập 15-25 triệu/tháng

- Thưởng hàng quý theo doanh thu công ty

- Thưởng sinh nhật, lễ, Tết, lương tháng thứ 13

- Khen thưởng, thưởng hiệu suất, thưởng trách nhiệm cuối năm

- Cơ hội thăng tiến thành trưởng nhóm, trưởng phòng khi đạt các tiêu chí

- Được cung cấp Data khách hàng, sim điện thoại, cước gọi công ty thanh toán

- Đi công tác sẽ được công ty hỗ trợ chi phí và xe ô tô đưa đón

- Thử việc không áp KPI

- Phụ cấp tiền gửi xe 100%

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Du lịch, team building 1-2 lần trong năm.

