Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ
- Hồ Chí Minh: 80/2 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn các dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao, chính sách bán hàng cho Đại lý, cửa hàng thể thao, phòng tập Gym (thực phẩm bổ sung whey protein, thanh năng lượng, gel năng lượng...)
Phát triển hệ thống phân phối, cửa hàng, đại lý
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ và phát triển quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sales lĩnh vực liên quan
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong ngành thể thao.
Ưu tiên ứng viên đang chơi thể thao (gym, chạy bộ, bơi lội, đạp xe...)
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ và duy trì mạng lưới khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty phụ cấp thêm cơm trưa tại văn phòng (ngoài lương)
Tăng lương định kỳ hàng năm/thưởng các ngày lễ, lương tháng 13, thưởng tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ.
Tham gia các chương trình hoạt động/phúc lợi của công ty: sinh nhật, YEP, du lịch, ksk...
Được hưởng các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm của công ty
Được hỗ trợ học tập nhiều kỹ năng phục vụ cho công việc.
Cơ hội thăng tiến rộng mở, đảm trách những vị trí quan trọng của Bộ phận/Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
