Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80/2 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn các dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao, chính sách bán hàng cho Đại lý, cửa hàng thể thao, phòng tập Gym (thực phẩm bổ sung whey protein, thanh năng lượng, gel năng lượng...) Phát triển hệ thống phân phối, cửa hàng, đại lý Chăm sóc, duy trì mối quan hệ và phát triển quan hệ với khách hàng

Tư vấn các dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao, chính sách bán hàng cho Đại lý, cửa hàng thể thao, phòng tập Gym (thực phẩm bổ sung whey protein, thanh năng lượng, gel năng lượng...)

Phát triển hệ thống phân phối, cửa hàng, đại lý

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ và phát triển quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sales lĩnh vực liên quan Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong ngành thể thao. Ưu tiên ứng viên đang chơi thể thao (gym, chạy bộ, bơi lội, đạp xe...) Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ và duy trì mạng lưới khách hàng.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sales lĩnh vực liên quan

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong ngành thể thao.

Ưu tiên ứng viên đang chơi thể thao (gym, chạy bộ, bơi lội, đạp xe...)

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ và duy trì mạng lưới khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty phụ cấp thêm cơm trưa tại văn phòng (ngoài lương) Tăng lương định kỳ hàng năm/thưởng các ngày lễ, lương tháng 13, thưởng tết. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ. Tham gia các chương trình hoạt động/phúc lợi của công ty: sinh nhật, YEP, du lịch, ksk... Được hưởng các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm của công ty Được hỗ trợ học tập nhiều kỹ năng phục vụ cho công việc. Cơ hội thăng tiến rộng mở, đảm trách những vị trí quan trọng của Bộ phận/Công ty

Công ty phụ cấp thêm cơm trưa tại văn phòng (ngoài lương)

(ngoài lương)

Tăng lương định kỳ hàng năm/thưởng các ngày lễ, lương tháng 13, thưởng tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ.

Tham gia các chương trình hoạt động/phúc lợi của công ty: sinh nhật, YEP, du lịch, ksk...

Được hưởng các ưu đãi hấp dẫn khi mua sản phẩm của công ty

Được hỗ trợ học tập nhiều kỹ năng phục vụ cho công việc.

Cơ hội thăng tiến rộng mở, đảm trách những vị trí quan trọng của Bộ phận/Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CHẠY BỘ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin