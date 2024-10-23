Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Thực hiện, triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng tiềm năng.
- Lập báo giá, đàm phán đơn hàng, soạn thảo hợp đồng và hoàn thiện những chứng từ liên quan để toàn tất đơn hàng.
- Chăm sóc khách hàng cũ qua email, zalo, điện thoại, MXH.
- Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên và sự điều động của công ty.
- Báo cáo, giải trình về kế hoạch mục tiêu và kết quả công việc đạt được.
- Đóng góp thảo luận, tìm kiếm giải pháp cùng đội ngũ.
- Tích cực tham gia các hoạt động của đội ngũ và tổ chức.
Quyền lợi được hưởng:
- Lương cơ bản: Từ 8.000.000đ (lương thử việc = 85% lương cơ bản + Hoa hồng + thưởng theo năng lực)
- Thời gian thử việc 02 tháng - Chế độ BHXH. BHYT đầy đủ;
- Chính sách phúc lợi khác: nghỉ lễ, phép, tết theo luật định và tình hình thực tiễn của Công ty...
- Thường xuyên được training nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế bao gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính, Marketing ...
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh ít nhất 01 năm.các ngành y tế, dược, bảo hiểm, hàng gia dụng là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm thiết lập, xây dựng hệ thống kênh bán sỉ hay kinh nghiệm làm việc trong mảng bán hàng online (Facebook, Google, Zalo, TMĐT..)
- Kỹ năng bán hàng B2B là một lợi thế lớn.
- Kỹ năng quản lý khách hàng, tổ chức và ưu tiên công việc.
- Kỹ năng quản lý các mối quan hệ và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản hồi.
- Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng.
- Tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, chính trực và linh hoạt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 8.000.000đ ( lương thử việc = 85% lương cơ bản + Hoa hồng + thưởng theo năng lực)
- Thời gian thử việc 02 tháng.
- Chế độ BHXH. BHYT đầy đủ.
- Chính sách phúc lợi khác: nghỉ lễ, phép, tết theo luật định và tình hình thực tiễn của Công ty...
- Thường xuyên được training nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP, Hà Nội, VN

