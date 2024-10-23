Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Thực hiện, triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng tiềm năng.

- Lập báo giá, đàm phán đơn hàng, soạn thảo hợp đồng và hoàn thiện những chứng từ liên quan để toàn tất đơn hàng.

- Chăm sóc khách hàng cũ qua email, zalo, điện thoại, MXH.

- Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên và sự điều động của công ty.

- Báo cáo, giải trình về kế hoạch mục tiêu và kết quả công việc đạt được.

- Đóng góp thảo luận, tìm kiếm giải pháp cùng đội ngũ.

- Tích cực tham gia các hoạt động của đội ngũ và tổ chức.

Quyền lợi được hưởng:

- Lương cơ bản: Từ 8.000.000đ (lương thử việc = 85% lương cơ bản + Hoa hồng + thưởng theo năng lực)

- Thời gian thử việc 02 tháng - Chế độ BHXH. BHYT đầy đủ;

- Chính sách phúc lợi khác: nghỉ lễ, phép, tết theo luật định và tình hình thực tiễn của Công ty...

- Thường xuyên được training nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế bao gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính, Marketing ...

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh ít nhất 01 năm.các ngành y tế, dược, bảo hiểm, hàng gia dụng là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm thiết lập, xây dựng hệ thống kênh bán sỉ hay kinh nghiệm làm việc trong mảng bán hàng online (Facebook, Google, Zalo, TMĐT..)

- Kỹ năng bán hàng B2B là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng quản lý khách hàng, tổ chức và ưu tiên công việc.

- Kỹ năng quản lý các mối quan hệ và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản hồi.

- Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng.

- Tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, chính trực và linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin