Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng. Theo dõi hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ. Trực tiếp thực hiện đàm phán, ký kết và theo dõi hợp đồng. Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên (trong phạm vi công việc).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc, có kỹ năng lên kế hoạch làm việc. Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh là 1 lợi thế. Tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng Thì Được Hưởng Những Gì

Bonus theo đơn hàng. Chế độ bảo hiểm full lương Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam. Bao cơm 2 cử sáng- trưa. Một năm 21 ngày phép. Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

