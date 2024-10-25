Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô GD 3 - 7 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Quận Thanh Trì, TP Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm cơ hội và thực hiện các bước bán hàng theo quy trình

- Xây dựng phương án chiến thuật tiếp cân khách hàng

- Nghiên cứu, khảo sát hành vi sử dụng, các ứng dụng khách hàng theo yêu cầu

- Làm việc cùng Team giải pháp để xây dựng và test các giải pháp ứng dụng cho khách hàng

- Chứng minh giài pháp cho khách hàng

- Đàm phán giao hàng, các chương trình CKKM

- Làm hợp đồng và theo dõi hợp đồng bán hàng

- Báo cáo kinh doanh

- Thường xuyên chăm sóc khách hàng, kiểm tra các hoạt động ứng dụng và điều chỉnh giải pháp ứng dụng khi cần

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng đại lý bán vào dự án đã đăng ký

- Giải quyết các khiếu nại khách hàng

- Theo dõi xử lý nợ khách hàng

- Phối hợp kế toán xử lý nợ khó đòi, nợ quá hạn

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường CĐ và ĐH kinh tế hay ngành cơ khí

- Có từ 1-2 kinh nghiệm kinh doanh B2B ngành cơ khí trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm; theo đuổi mục tiêu đến cùng

- Năng động, hoạt bát, chủ động trong công việc

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục

- Kỹ năng làm việc đội nhóm

- Khả năng tư duy tốt

- Hiểu biết ngành cơ khí (ưu tiên)

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9 triệu – 15 triệu. Tổng thu nhập từ 20 triệu trở lên

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.

- Quà 8.3, 20.10.

- Quà cuối năm, quà 1.6 cho con CBNV.

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.

- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin