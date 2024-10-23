Tuyển Kinh doanh/Bán hàng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đại lý. Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do công ty cung cấp. Triển khai kế hoạch phát triển mảng B2B ở thị trường/khu vực có người Hoa Kiều trên thế giới. Thời gian làm việc: T2-T7 (9h-18h, nghỉ trưa 1.5 tiếng).
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đại lý.
Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do công ty cung cấp.
Triển khai kế hoạch phát triển mảng B2B ở thị trường/khu vực có người Hoa Kiều trên thế giới.
Thời gian làm việc: T2-T7 (9h-18h, nghỉ trưa 1.5 tiếng).

Tiếng Trung 4 kĩ năng tốt. Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến Sales B2B. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng. Nhiệt huyết, chủ động.
Tiếng Trung 4 kĩ năng tốt.
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến Sales B2B.
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.
Nhiệt huyết, chủ động.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc. Công ty xét tăng lương theo năng lực, hàng tháng tổ chức liên hoan. Hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước sau khi lên chính thức: thưởng chuyên cần, BHXH, thưởng 1 số lễ, nghỉ phép năm, v.v. Môi trường làm việc trẻ trung.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc.
Công ty xét tăng lương theo năng lực, hàng tháng tổ chức liên hoan.
Hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước sau khi lên chính thức: thưởng chuyên cần, BHXH, thưởng 1 số lễ, nghỉ phép năm, v.v.
Môi trường làm việc trẻ trung.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A9, Ngách 4/178 Đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

