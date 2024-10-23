Tuyển Kinh doanh/Bán hàng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đại lý. Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do công ty cung cấp. Triển khai kế hoạch phát triển mảng B2B ở thị trường/khu vực có người Hoa Kiều trên thế giới. Thời gian làm việc: T2-T7 (9h-18h, nghỉ trưa 1.5 tiếng).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kĩ năng tốt. Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến Sales B2B. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng. Nhiệt huyết, chủ động.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp thiết bị làm việc. Công ty xét tăng lương theo năng lực, hàng tháng tổ chức liên hoan. Hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước sau khi lên chính thức: thưởng chuyên cần, BHXH, thưởng 1 số lễ, nghỉ phép năm, v.v. Môi trường làm việc trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA LEE GROUP

