Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1.1 Tư vấn cho khách hàng:
- OFFLINE: + Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng,
chịu trách nhiệm chăm sóc xuyên suốt từ đầu đến cuối. + Gặp gỡ khách hàng, demo sản phẩm, nắm bắt nhu cầu, lập bảng báo giá, đàm phán thương lượng, chốt hợp đồng, theo dõi quá trình
thực hiện hợp đồng thu hồi công nợ. - ONLINE: + Trả lời, tư vấn cho khách hàng, gửi hình sản phẩm, chốt đơn
hàng, chịu trách nhiệm chăm sóc xuyên suốt từ đầu đến cuối.
1.2 Lập đơn hàng – Thu tiền – Giao hàng:
- Lập đơn hàng trên phần mềm CRM. - Theo dõi quá trình từ khi phát sinh đến khi hoàn tất thu tiền, đóng gói, chuyển dịch vụ giao hàng... theo Qui trình bán hàng - Xuất nhập hàng - Liên hệ đơn vị giao hàng, theo dõi kết quả giao hàng. - Phối hợp với Phòng Kế toán kiểm soát việc thu tiền khách hàng.
Qui trình bán hàng - Xuất nhập hàng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế bao gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính, Marketing ...
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh ít nhất 01 năm.
- Có kinh nghiệm thiết lập, xây dựng hệ thống kênh bán sỉ hay kinh nghiệm làm việc trong mảng bán hàng online (Facebook, Google, Zalo, TMĐT..)
- Kỹ năng bán hàng B2B là một lợi thế lớn.
- Kỹ năng quản lý khách hàng, tổ chức và ưu tiên công việc.
- Kỹ năng quản lý các mối quan hệ và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản hồi.
- Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng, ứng dụng xử lý hình ảnh, video, ...
- Giao tiếp tiếng Anh căn bản
- Tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, chính trực và linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10.000.000đ (lương thử việc = 80% lương cơ bản. Thời gian thử việc 02 tháng)
- Hoa hồng + Thưởng: Theo năng lực
- Chế độ BHXH. BHYT đầy đủ;
- Chính sách phúc lợi khác: nghỉ lễ, phép, tết theo luật định và tình hình thực tiễn của Công ty...
- Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 198 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

