Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 đường 39, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Cập nhật thông tin/chính sách trên thị trường bất động sản cho khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến với khách hàng, Phân khúc sản phẩm từ 1,5 - 4 tỷ, Picity Sky Park, The Felix , A&T Sky Garden, Rivana, HT Pearl, Vinhomes Grand Park, ... Mở rộng nguồn khách hàng thông qua các kênh: marketing online. Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm. Phỏng vấn nhận việc ngay.
Cập nhật thông tin/chính sách trên thị trường bất động sản cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến với khách hàng, Phân khúc sản phẩm từ 1,5 - 4 tỷ, Picity Sky Park, The Felix , A&T Sky Garden, Rivana, HT Pearl, Vinhomes Grand Park, ...
Mở rộng nguồn khách hàng thông qua các kênh: marketing online.
Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.
Phỏng vấn nhận việc ngay.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop, smartphone và phương tiện di chuyển.
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực BĐS.
- Có mong muốn phát triển trong lĩnh vực Bất động sản, khẳng định bản thân trong môi trường năng động - chuyên nghiệp - nhiều cơ hội làm giàu và thăng tiến.
- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, nhiệt huyết, kỷ luật trong công việc.
- Từ 22 - 35 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: từ 9 - 21 triệu (gồm lương cứng + phụ cấp) Đầu tư marketing cho NVKD không giới hạn (tối thiểu 15tr- 25tr/chiến dịch). Hoa hồng sản phẩm: từ 50 đến 100 triệu. Thưởng nóng từ CĐT : từ 20 triệu lên đến 100 triệu. Thưởng nóng, thưởng hiệu quả theo từng tuần, tháng, quý Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc từ NVKD đến CEO. Lộ trình đào tạo phù hợp định hướng từng nhân viên: các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong Lĩnh vực Bất động sản, Marketing, Tài chính - ngân hàng,.. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch. Được sự hỗ trợ của Lãnh đạo trong việc tư vấn, đàm phán, chốt deal. Được tham gia những sự kiện, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp của các Chủ đầu tư lớn trên thị trường. Team building, du lịch cùng Công ty. Địa điểm làm việc: 15 đường 39, KDT Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
Thu nhập hàng tháng: từ 9 - 21 triệu (gồm lương cứng + phụ cấp)
Đầu tư marketing cho NVKD không giới hạn (tối thiểu 15tr- 25tr/chiến dịch).
Hoa hồng sản phẩm: từ 50 đến 100 triệu.
Thưởng nóng từ CĐT : từ 20 triệu lên đến 100 triệu.
Thưởng nóng, thưởng hiệu quả theo từng tuần, tháng, quý
Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc từ NVKD đến CEO.
Lộ trình đào tạo phù hợp định hướng từng nhân viên: các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong Lĩnh vực Bất động sản, Marketing, Tài chính - ngân hàng,..
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
Được sự hỗ trợ của Lãnh đạo trong việc tư vấn, đàm phán, chốt deal.
Được tham gia những sự kiện, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp của các Chủ đầu tư lớn trên thị trường.
Team building, du lịch cùng Công ty.
Địa điểm làm việc: 15 đường 39, KDT Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 287/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

