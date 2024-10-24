Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG
- Hà Nội: Tòa D (mặt sau), Khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung Ương Đảng và Báo nhân dân, Phường Xuân Phương, quận Nam từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc và duy trì các đối tác đại lý đã ký hợp đồng
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ, tiếp nhận và giải đáp mọi thác mắc của khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty
Lên báo giá, đặt hàng, chào chương trình khuyến mại, chạy các chỉ tiêu KPIs của phòng Sales.
Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan.
Lập kế hoạch công việc theo tuần, tháng, quý.
Báo cáo thống kê công việc, kết quả chương trình, đưa ra các phân tích dữ liệu và đề xuất CTKM tiếp theo.
Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm theo lịch trình đào tạo của công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác của công ty khi được Quản lý phân công.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 23- 30 tuổi
Có kinh nghiệm làm nhân viên sale tối thiểu 1 năm
Trung thực, yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng
Yêu thích và đam mê các sản phẩm công nghệ
Chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Đại lý, kênh chuỗi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản (Từ 6.000.000đ – 7.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 15.000.000đ tùy theo năng lực)
(Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 15.000.000đ tùy theo năng lực)
Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG
