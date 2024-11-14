Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Gia Viễn ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp.

Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Nam/Nữ, tuổi từ 20-35

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành. Chấp nhận bằng THPT nếu có kinh nghiệm liên quan như kinh doanh, bán hàng, tiếp thị,...

Yêu thích và đam mê công việc liên quan kinh doanh, bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường,...là một lợi thế.

Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 8 - 20 triệu/tháng tuỳ theo năng lực

Chế độ thưởng đa dạng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng kinh doanh, du lịch,...

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp FPT care; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân.

Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

