Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực viễn thông Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp Đạt chỉ tiêu doanh số được giao Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học ...tất cả các nghành nghề

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Từ 20 – 35 tuổi

- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet là một lợi thế

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Gói thu nhập tương đương từ 10- 30 triệu/tháng. Thưởng lương tháng 13, Tết AL

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

