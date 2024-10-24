Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hà Nội: 18, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực viễn thông
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp
Đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Từ 20 – 35 tuổi
- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet là một lợi thế
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Gói thu nhập tương đương từ 10- 30 triệu/tháng.
Thưởng lương tháng 13, Tết AL
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
