Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148/1 Hoàng Diệu 2, Phưởng Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tiếp cận và tìm kiếm khách hàng tiềm năng Thu thập thông tin và tư vấn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty Xây dựng kênh bán và tìm kiếm khách hàng (cho các SP/DV FPT Telecom đang cung cấp như Internet, Truyền Hình, Camera, Smarthome... . Tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng Tư Theo dõi và triển khai những hợp đồng, Dự án đã kí kết giữa công ty với khách hàng Chăm sóc khách hàng sau khi ký.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, telesale Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Muốn gắn bó lâu dài và phát triển cùng Công ty.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ A-Z tất cả kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc. Thu nhập: 9.000.000đ - 20.000.000 vnđ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...). Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng Tết không giới hạn). Được tham gia du lịch hè, Team building, tiệc New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức. Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến Trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ, mua hàng của Tập đoàn FPT. Bảo hiểm đầy đủ theo luật hiện hành. Trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện, văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

