Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hồ Chí Minh: 148/1 Hoàng Diệu 2, Phưởng Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tiếp cận và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Thu thập thông tin và tư vấn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty
Xây dựng kênh bán và tìm kiếm khách hàng (cho các SP/DV FPT Telecom đang cung cấp như Internet, Truyền Hình, Camera, Smarthome... .
Tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng Tư
Theo dõi và triển khai những hợp đồng, Dự án đã kí kết giữa công ty với khách hàng
Chăm sóc khách hàng sau khi ký.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, telesale
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Muốn gắn bó lâu dài và phát triển cùng Công ty.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo từ A-Z tất cả kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc.
Thu nhập: 9.000.000đ - 20.000.000 vnđ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).
Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng Tết không giới hạn).
Được tham gia du lịch hè, Team building, tiệc New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến
Trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ, mua hàng của Tập đoàn FPT.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật hiện hành.
Trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện, văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
