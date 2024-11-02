Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường và đánh giá cơ hội thị trường (1 trong khách khối Khách hàng: GOV, Bank, ENT, SME, Telco,..)
Xây dựng quan hệ khách hàng
Tư vấn, định hướng sản phẩm cho khách hàng
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp
Quản lý chi phí triển khai dự án
Follow các bước của dự án và hỗ trợ khách hàng tốt cho đến khi chốt được dự án
Giữ được mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ và tạo dựng được những mối quan hệ mới
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, CNTT...yêu thích kinh doanh.
Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với các khối KH Bank/ENT/SME/Telco
Kĩ năng quản trị dự án, hiểu biết về quy định, quy chế đấu thầu.
Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiếng Anh tốt (Viết/Nói/Nghe hiểu)
Có khả năng tư vấn tốt, trình bày tốt, thuyết phục tốt
Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án
Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch, Phụ cấp, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên theo quy định Công ty.
Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm
Thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, lễ 30/04, 01/05, 02/09...và các ngày lễ khác.
Thưởng kết quả kinh doanh theo năm (Thưởng năng suất hoặc KPI).
Chế độ đãi ngộ khác: Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ...
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
