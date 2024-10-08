Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK12 - KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm việc trong phòng dự án; Khai thác khách hàng trên cơ sở dữ liệu data có sẵn của công ty; Gặp gỡ, tiếp xúc nắm bắt kịp thời tâm lý và các yêu cầu của khách hàng để đáp ứng kịp thời; Phát triển, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng mới; Phân loại và đánh giá khách hàng; Ghi nhận những phản hồi tốt, xấu của khách hàng về sản phẩm, về công ty và đề xuất phương án giải quyết với cấp quản lý; Khai thác thông tin về các dự án đang triển khai; Lên phương án tiếp cận khách hàng, phương án chào giá, đàm phán các điều khoản hợp đồng; Chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Thu hồi công nợ; Kết hợp với các nhân viên trong phòng ban chuẩn bị các dữ liệu để gặp gỡ đối tác: Bảng mẫu, hồ sơ năng lực, báo giá, tài liệu liên quan...; Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách tốt nhất; Lên kế hoạch từng tuần thực hiện. Báo cáo công việc hàng ngày và hàng tuần cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, trình độ: Cao Đẳng trở lên; Sinh từ các năm: 1990 - 1995 Có ít nhất 03 năm liên tục kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh: ngành cửa, vật tư ngành cửa ( nhôm, kính, phụ kiện), or bảo hiểm, or bất động sản. Có khả năng tiếp thu công việc, hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc; Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn; Quan điểm làm việc và định hướng công việc rõ ràng; Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ: 8-15 triệu/tháng + các khoản phụ cấp khác theo quy định Cty (Chi tiết cụ thể trao đổi trong phỏng vấn); Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty; Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài; Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...); Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn; Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

