Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

– Nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các tour quốc tế đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp.

– Gọi điện, chat online và gửi email tư vấn dịch vụ tour, giới thiệu các địa điểm vui chơi, các điểm du lịch nghỉ dưỡng

– Theo dõi và chăm sóc khách hàng đã kí hợp đồng.

– Tiếp nhận, phản hồi thắc mắc của khách hàng.

– Chủ động lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng với ban quản lí để phát triển và mở rộng các tour hơn.

– Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh bán các tour du lịch cho khách hàng

– Báo cáo công việc được giao cho trưởng nhóm/ người quản lý trực tiếp theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận hay giám đốc chi nhánh.

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên người tốt nghiệp các trường đào tạo về du lịch/lữ hành/quản trị khách sạn/ngoại ngữ.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở ví trí tương đương từ 1-2 năm; có kinh nghiệm sale khách đoàn/doanh nghiệp là một lợi thế

– Nam/ Nữ trong độ tuổi 22 – 30 tuổi, giọng nói lưu loát dễ nghe.

– Am hiểu về văn hóa, phong tục các nước ( nếu không biết sẽ được đào tạo học hỏi).

– Khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng, ứng xử và giải quyết tốt trong công việc.

– Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc và xác định gắn bó với nghề.

– Yêu thích du lịch, các công việc liên quan tới du lịch.

– Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được mọi áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Được hưởng lương cứng + phụ cấp + thưởng kết quả kinh doanh (lương cứng thỏa thuận theo năng lực)

– Thưởng các ngày Lễ, Tết, Thành lập công ty

– Được đào tạo nội bộ công ty và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài

– Được du lịch cùng công ty 3 lần/ năm (trong và ngoài nước)

– Tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động teambuilding.

– Được làm việc, phát triển trong môi trường trẻ trung, năng động

– Cơ hôi thăng tiến nghề nghiệp không đợi tuổi.

– Được cung cấp các trang thiết bị, tài nguyên làm việc (khi trở thành nhân viên chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

