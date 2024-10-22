Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35 LK6B, khu C17 Bộ Công An, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng chương trình tour và báo giá theo nhu cầu của khách hàng. Đặt các dịch vụ: phòng khách sạn, xe ô tô, ... Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ. Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng. Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công. Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Xây dựng chương trình tour và báo giá theo nhu cầu của khách hàng.
Đặt các dịch vụ: phòng khách sạn, xe ô tô, ...
Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.
Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công.
Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, khách sạn, QTKD, Marketing, ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành liên quan đến kinh tế... Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt. Thành thạo các kỹ năng Kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm du lịch và chốt sale Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, các điểm đến phổ biến là lợi thế Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có kinh nghiệm Sales tour Nội địa/Outboud ít nhất 2 năm Có trách nhiệm với công việc Ứng viên có nguồn khách hàng sẵn là lợi thế Kỹ năng tổ chức, giám sát công việc, phân tích tổng hợp, làm báo cáo, tổng hợp thông tin, đánh giá .... Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), hiểu biết về các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác,
Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, khách sạn, QTKD, Marketing, ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành liên quan đến kinh tế...
Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt.
Thành thạo các kỹ năng Kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm du lịch và chốt sale
Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, các điểm đến phổ biến là lợi thế
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có kinh nghiệm Sales tour Nội địa/Outboud ít nhất 2 năm
Có trách nhiệm với công việc
Ứng viên có nguồn khách hàng sẵn là lợi thế
Kỹ năng tổ chức, giám sát công việc, phân tích tổng hợp, làm báo cáo, tổng hợp thông tin, đánh giá ....
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), hiểu biết về các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC từ 7.000.000đ + PC + % hoa hồng Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm. Thưởng theo năng lực Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ. Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.
Thu nhập: LC từ 7.000.000đ + PC + % hoa hồng
Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.
Thưởng theo năng lực
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

