Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35 LK6B, khu C17 Bộ Công An, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng chương trình tour và báo giá theo nhu cầu của khách hàng. Đặt các dịch vụ: phòng khách sạn, xe ô tô, ... Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ. Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng. Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công. Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, khách sạn, QTKD, Marketing, ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành liên quan đến kinh tế... Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt. Thành thạo các kỹ năng Kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm du lịch và chốt sale Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, các điểm đến phổ biến là lợi thế Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có kinh nghiệm Sales tour Nội địa/Outboud ít nhất 2 năm Có trách nhiệm với công việc Ứng viên có nguồn khách hàng sẵn là lợi thế Kỹ năng tổ chức, giám sát công việc, phân tích tổng hợp, làm báo cáo, tổng hợp thông tin, đánh giá .... Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), hiểu biết về các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC từ 7.000.000đ + PC + % hoa hồng Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm. Thưởng theo năng lực Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ. Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

