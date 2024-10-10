Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viet Vision Travel
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Viet Vision Travel

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Viet Vision Travel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm du lịch cho đối tượng khách Du lịch MICE.
Thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý tour.
Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với các đối tác
Thực hiện công việc theo mục tiêu mang lại nguồn khách hàng tiềm năng, doanh thu và hình ảnh thương hiệu uy tín cho công ty theo đúng công việc và nhiệm vụ được giao;
Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được.
Phối hợp với các bộ phận khác (Điều hành, Kế toán, Marketing) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình tour đã xây dựng.
Làm báo cáo công việc theo định kỳ.
Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết về các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ
Làm việc năng động, chủ động
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm sales hoặc team leader
Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết thành thạo).
Kĩ năng văn phòng tốt (Word, Excel).
Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, năng động.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và nhanh nhạy trong các tình huống phát sinh.

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Các chính sách bonus theo booking, thưởng định kỳ, lễ, tết theo quy định của công ty.
Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Hỗ trợ tiền gửi xe
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (Hàng tháng, quý, năm)
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Cơ hội trao đổi, học hỏi từ khách hàng cũng như các đối tác trong và ngoài nước.
Các chế độ đãi ngộ: nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, thăm quan, nghỉ mát (2 lần/năm), sinh nhật...
Tham gia các sự kiện, hoạt động tập thể của một tập thể chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Vision Travel

Viet Vision Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

