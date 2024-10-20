Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11, ngõ 647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

-Giới thiệu, chào bán các sản phẩm du lịch cho các doanh nghiệp, tổ chức...;

-Chăm sóc các khách hàng cũ, kết hợp phát triển nguồn khách hàng mới;

-Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;

-Hỗ trợ các công việc khác trong phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

-Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành du lịch; hoặc có kinh nghiệm sales B2B mảng du lịch.

-Tiếng Anh giao tiếp tốt;

-Kỹ năng vi tính cơ bản: Word, Excel, PowerPoint;

-Kỹ năng mềm: Cẩn thận, chi tiết, làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

-Yêu thích du lịch, năng động, sẵn sàng học hỏi để đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của công ty;

-Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Quyền Lợi

1. Mức lương: lương cứng+ hoa hồng doanh thu

2. Thử việc 1-2 tháng, sau thử việc đóng BHXH, theo luật LĐ. 12 ngày phép/năm. 3. Đào tạo định kỳ theo chương trình nghiệp vụ 4. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hỗ trợ nhau trong công việc. 5. Hỗ trợ đào tạo tiếng Trung 6. Du lịch nghỉ mát cùng công ty 7. Thời gian làm việc từ 8h-17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật. 8. Cung cấp máy tính, điện thoại, sim, hỗ trợ gửi xe, ăn trưa, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển

